ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

МИД России упрекнул США в "истеричности" в ситуации с китайским зондом

12:41
  • вторник
  • 07 февраля 2023

Пекин дал достаточные объяснения, заявили в ведомстве

Реакцию Вашингтона на инцидент с китайским метеозондом трудно назвать иначе как истеричной. Такое заявление во вторник, 7 февраля, сделали в российском Министерстве иностранных дел.
Шар раздора: как изменятся отношения США с Китаем после истории с аэростатом

Официальный представитель ведомства Мария Захарова отметила, что пояснения, предоставленные китайской стороной относительно вхождения беспилотного аэростата КНР в воздушное пространство США из-за обстоятельств непреодолимой силы были "вполне достаточные и понятные".

Китай в этой непростой ситуации действовал ответственно, чего нельзя сказать об импульсивной реакции Вашингтона и американских СМИ, подчеркнула чиновница.

США продолжают по надуманным поводам, а чаще без них, очернять и демонизировать страны, которые не намерены плясать под их дудку, цитирует Захарову официальный сайт МИД России.

В течение нескольких дней над США летал шар, который американские военные идентифицировали как китайский аэростат. В Вашингтоне не могли принять решение о его ликвидации, ссылаясь на риски повреждений и жертв на земле. При этом американские власти заверяли, что приняли меры по недопущению утечек информации в связи с появлением этого аэростата.

Однако спустя несколько дней все же было принято решение сбить аэростат. Пекин выразил протест Вашингтону из-за сбитого метеозонда. В МИД Китая сообщили, что неоднократно уведомляли американскую сторону о гражданских целях использования аппарата.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Здание МИД России
Здание МИД России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.