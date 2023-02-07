МИД России упрекнул США в "истеричности" в ситуации с китайским зондом

Пекин дал достаточные объяснения, заявили в ведомстве

Реакцию Вашингтона на инцидент с китайским метеозондом трудно назвать иначе как истеричной. Такое заявление во вторник, 7 февраля, сделали в российском Министерстве иностранных дел.

Официальный представитель ведомства Мария Захарова отметила, что пояснения, предоставленные китайской стороной относительно вхождения беспилотного аэростата КНР в воздушное пространство США из-за обстоятельств непреодолимой силы были "вполне достаточные и понятные".

Китай в этой непростой ситуации действовал ответственно, чего нельзя сказать об импульсивной реакции Вашингтона и американских СМИ, подчеркнула чиновница.

США продолжают по надуманным поводам, а чаще без них, очернять и демонизировать страны, которые не намерены плясать под их дудку, цитирует Захарову официальный сайт МИД России.

В течение нескольких дней над США летал шар, который американские военные идентифицировали как китайский аэростат. В Вашингтоне не могли принять решение о его ликвидации, ссылаясь на риски повреждений и жертв на земле. При этом американские власти заверяли, что приняли меры по недопущению утечек информации в связи с появлением этого аэростата.

Однако спустя несколько дней все же было принято решение сбить аэростат. Пекин выразил протест Вашингтону из-за сбитого метеозонда. В МИД Китая сообщили, что неоднократно уведомляли американскую сторону о гражданских целях использования аппарата.

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