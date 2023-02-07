Собянин пригласил Путина на открытие БКЛ

Оно произойдет в ближайшие дни

На встрече с президентом России Владимиром Путиным мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об окончании строительства Большой кольцевой линии метро, передает пресс-служба Кремля.

Открытие запланировано на ближайшие дни. Мэр пригласил президента принять участие в церемонии.

"2022 год был для нас определённым испытанием, но в условиях даже жесточайших санкций для Москвы это не послужило каким-то препятствием по реализации тех программ, о которых мы с вами говорили и намечали. Более того, я считаю, что и последующие годы дадут хорошую, высокую динамику и качество развития города, несмотря на все сложности", - отметил в ходе встречи градоначальник.

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