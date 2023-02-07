"Роснефть" поделилась результатами исследования Арктики

Компания провела десятки комплексных экспедиций

О главных научных и экологических проектах, которые сегодня реализуются в Арктике, рассказали представители ведущих российских институтов, ученые и предприниматели. В Москве прошел круглый стол, в рамках которого эксперты обсудили стратегическое значение полярного региона, природоохранные инициативы крупного бизнеса, а также поделились результатами масштабных исследований.

За 10 лет компания "Роснефть" провела более 40 комплексных экспедиций по изучению Арктики. В новом полевом сезоне куда более амбициозные планы.

"Это уникальная возможность, которую мы хотим реализовать совместно с МГУ им. М.В. Ломоносова, в частности, с Беломорской биологической станцией. Именно на этой станции 100 лет назад были проведены комплексные исследования по изучению донных животных Белого моря. И мы сможем отследить динамику, понять, как изменилась уже экосистема Белого моря, что на это повлияло. И, собственно, эти данные экстраполировать на другие моря арктического региона", - пояснил Александр Пашали, директор Департамента научно-технического развития и инноваций ПАО "НК "Роснефть".

Наблюдение за животными и птицами, отслеживание путей миграции и состояния здоровья может много рассказать о глобальных климатических изменениях. Результатами уже проведенных исследований компании "Роснефть" и "Иннопрактика" делятся безвозмездно.

"Издано 6 атласов. Из них 3 выложены в открытом доступе, их можно скачать в Роснефти. Мы планируем издать ещё 8 атласов. Это обобщённые результаты научных экспедиций, которые проведены в этих регионах", - отметил Владимир Лакеев, директор по исследованиям и разработкам негосударственного института развития "Иннопрактика".

Экономическое развитие не может идти в ущерб арктической природе, говорят участники круглого стола платформы "Чистое будущее". Комплексные исследования помогут отличить изменения, вызванные естественными причинами, от деятельности человека.

Анастасия Мартынова, Юрий Тимошин, "ТВ Центр".

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