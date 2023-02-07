ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Подмосковье открылась выставка инфраструктуры гражданской авиации NAIS

14:55
  • вторник
  • 07 февраля 2023

Приветствие организаторам и гостям направил министр транспорта

Передовые достижения, новейшие технологии, а также уникальные образцы лётной техники. В Подмосковье сегодня открылась десятая Национальная выставка инфраструктуры гражданской авиации NAIS.

Организаторы подготовили большую двухдневную программу. Ведущие отечественные концерны представили различные авиатренажёры, проекты аэропортов, аппаратуру, которой пользуются лётчики, а также макеты самолётов. В том числе МС-21 и Sukhoi Superjet New - на них установлены современные российские двигатели.

Приветствие организаторам и гостям выставки направил министр транспорта Виталий Савельев: "Мы видим, что с 2020 года авиатранспортная отрасль проходит через серьёзные испытания. Но благодаря поддержке государства, опытному менеджменту, успешно преодолеваем сложности. Уверен, что выставка и форум NAIS и дальше будет оставаться главным событием для авиационного сообщества".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Выставка инфраструктуры гражданской авиации NAIS
Выставка инфраструктуры гражданской авиации NAIS
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.