В Подмосковье открылась выставка инфраструктуры гражданской авиации NAIS

Приветствие организаторам и гостям направил министр транспорта

Передовые достижения, новейшие технологии, а также уникальные образцы лётной техники. В Подмосковье сегодня открылась десятая Национальная выставка инфраструктуры гражданской авиации NAIS.

Организаторы подготовили большую двухдневную программу. Ведущие отечественные концерны представили различные авиатренажёры, проекты аэропортов, аппаратуру, которой пользуются лётчики, а также макеты самолётов. В том числе МС-21 и Sukhoi Superjet New - на них установлены современные российские двигатели.

Приветствие организаторам и гостям выставки направил министр транспорта Виталий Савельев: "Мы видим, что с 2020 года авиатранспортная отрасль проходит через серьёзные испытания. Но благодаря поддержке государства, опытному менеджменту, успешно преодолеваем сложности. Уверен, что выставка и форум NAIS и дальше будет оставаться главным событием для авиационного сообщества".

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