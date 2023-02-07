В университете им. Разумовского ведут уникальные разработки

Экспериментальная установка обеззараживает воду

Накормить сома и измерить пульс малька! В университете имени Разумовского создают экосистему. Ни больше ни меньше. Собственные разработки, превосходящие зарубежные аналоги, позволяют обеззараживать воду. Выращивать рыбу и водоросли. Скрещивать редкие у нас виды. А ещё заниматься почти ювелирной работой.

Это не просто резервуары с рыбой. Это уникальная экспериментальная установка, которая обеззараживает воду. Учёные из университета им. Разумовского совместили известный метод ультрафиолетового воздействия на патогенны с ультразвуковым.

"Эта установка предусмотрена непосредственно на водоёмах. Данная модификация напорного типа, но есть безнапорные, которые опускаются непосредственно в водоём. Коллеги уже параллельно продали несколько установок, но пока в серийное производство они не пошли", - рассказал Виктор Климов, научный сотрудник факультета технологий рыбного хозяйства.

Разработка обеспечит лососёвым, осетровым и сомовым породам благоприятные условия обитания. Аналогов в России у изобретения нет, а зарубежные значительно уступают отечественному.

"Подготовка этой установки придаст импульс к развитию нашей аквакультуре, нашей промышленности отечественной. И что важно – в плане импортозамещения здесь настоящий успех – все комплектующие, она вся состоит из российских элементов", - сообщил Арсений Миронов, и.о. ректора МГУТУ имени Г.К. Разумовского.

И уникальная установка – только часть той огромной работы, которую выполняют учёные университета имени Разумовского. Это своего рода экосистема, в которой важна каждая деталь. Анастасия, например, выращивает в лаборатории водоросли, которые позволят заменить рыбную муку в кормах. Это и удешевит производство, и увеличит рост популяции.

Этих сомов держат в специальной комнате с повышенной температурой и влажностью, чтобы ему было комфортно. Порода быстро размножается и очень неприхотлива в привычной среде обитания. Но в средней полосе России для них слишком холодно. Поэтому учёные сейчас занимаются селекцией: скрещивают африканских сомов с донскими, михайловскими и таманскими.

В этих аквариумах danio rerio – рыбка, на которой учёные проводят эксперименты. Как белая лабораторная мышь. Danio rerio используется не только как модель для селекции, но и в исследованиях токсичности кормов.

Эта лаборатория оборудована для проведения самых сложных и ювелирных обследований – например, здесь измеряют пульс у малька.

"Здесь производится вскрытие, отбор крови, отбор ткани и т.д. Паразитологические исследования, в частности, если нам, например, рыбу привозят из других хозяйств", - отметил Никита Кочетков, младший научный сотрудник.

Все исследования в этих лабораториях проводятся с одной целью – перехода к более продуктивному и экологически чистому водному и аграрному хозяйству.

Александра Панина, "ТВ Центр".

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