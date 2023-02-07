Родители могут наблюдать за малышами онлайн еще в трех перинатальных центрах Москвы

Видеокамеры установлены в кувезах

Всё под контролем! Родители могут наблюдать за новорождёнными ещё в трёх перинатальных центрах столицы. Такая возможность теперь есть в реанимационных отделениях при больницах Кончаловского, Баумана, а также в центре "Коммунарка", отмечает "ТВ Центр".

Видеокамеры установлены прямо в кувезах, где находятся малыши в первые недели жизни. Если это необходимо по медицинским показаниям, теперь родители могут круглосуточно в режиме онлайн видеть своих детей. Которые родились раньше срока или имеют недостаточный вес.

"Мама заполняет заявление, заявление вкладывается в медкарту, мама тут же получает ссылку, и в течение 30 минут она может наблюдать за своим малышом", - пояснила Елена Кузина, завотделением реанимации новорожденных и недоношенных детей Перинатального центра ГКБ имени Баумана.

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