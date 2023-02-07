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В Москве запустили цифровую платформу для быстрой печати на ткани

15:45
  • вторник
  • 07 февраля 2023

Платформа проста и доступна

"Принт – а – порте"! В столице заработала цифровая онлайн-платформа для быстрой печати на ткани. Теперь дизайнеры могут оформить заказ на текстильную полиграфию и получить его дистанционно и в любой точке мира.

Рисунок и цвет могут быть какими угодно. Ограничений по тиражу и объему - никаких. Платформа проста и доступна. Так что оперативно заказывать и получать изделия смогут не только крупные предприятия, но и небольшие компании столицы.

По мнению разработчиков, инновационный проект также позволит попробовать свои силы в этой сфере начинающим дизайнерам и художникам. А скоро площадка объединит специалистов из разных регионов страны.

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Цифровая платформа для быстрой печати на ткани
Цифровая платформа для быстрой печати на ткани
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Печать на ткани
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