В Москве запустили цифровую платформу для быстрой печати на ткани

Платформа проста и доступна

"Принт – а – порте"! В столице заработала цифровая онлайн-платформа для быстрой печати на ткани. Теперь дизайнеры могут оформить заказ на текстильную полиграфию и получить его дистанционно и в любой точке мира.

Рисунок и цвет могут быть какими угодно. Ограничений по тиражу и объему - никаких. Платформа проста и доступна. Так что оперативно заказывать и получать изделия смогут не только крупные предприятия, но и небольшие компании столицы.

По мнению разработчиков, инновационный проект также позволит попробовать свои силы в этой сфере начинающим дизайнерам и художникам. А скоро площадка объединит специалистов из разных регионов страны.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"