Москвич признался в убийстве своих родителей

Решается вопрос об его аресте

Во вторник Черемушкинский районный суд столицы избирает меру пресечения 50-летнему москвичу. Которого подозревают в убийстве собственных родителей.

Сын пытался сделать всё, чтобы отвести от себя подозрения. И даже предоставил свою версию событий. Якобы он несколько дней не мог связаться ни с матерью, ни с отцом. А когда пришёл их проведать, обнаружил в квартире тела с ножевыми ранениями.

Свою вину мужчина признал только во время допроса. Мотивом, по его словам, стал длительный конфликт с родителями. Сейчас с задержанным продолжают работать следователи. СК и прокуратура просят суд отправить подозреваемого под стражу.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"