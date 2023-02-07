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Москвич признался в убийстве своих родителей

15:11
  • вторник
  • 07 февраля 2023

Решается вопрос об его аресте

Во вторник Черемушкинский районный суд столицы избирает меру пресечения 50-летнему москвичу. Которого подозревают в убийстве собственных родителей.

Сын пытался сделать всё, чтобы отвести от себя подозрения. И даже предоставил свою версию событий. Якобы он несколько дней не мог связаться ни с матерью, ни с отцом. А когда пришёл их проведать, обнаружил в квартире тела с ножевыми ранениями.

Свою вину мужчина признал только во время допроса. Мотивом, по его словам, стал длительный конфликт с родителями. Сейчас с задержанным продолжают работать следователи. СК и прокуратура просят суд отправить подозреваемого под стражу.

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