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На Казанском вокзале открылась смотровая площадка

15:18
  • вторник
  • 07 февраля 2023

Можно детально рассмотреть достопримечательности

Не только поезда! На Казанском вокзале открылась смотровая площадка. Оттуда можно увидеть столицу с высоты птичьего полёта.

Панорама открывается на Останкинскую башню, сталинские высотки, саму площадь Трёх вокзалов. Можно детально рассмотреть и дракона Зилата - часть герба Казани. Фигура этого мифического существа после реставрации недавно вернулась на шпиль, отмечает "ТВ Центр".

Чтобы любоваться видами города с пользой, выпустили аудиогид. Любознательным расскажут не только интересные факты о самом вокзале, но и о зданиях вокруг. Главное - не заслушаться и не пропустить поезд!

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Смотровая площадка на Казанском вокзале
Смотровая площадка на Казанском вокзале
Площадь Трех вокзалов
Площадь Трех вокзалов
Аудиогид на Казанском вокзале
Аудиогид на Казанском вокзале
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