Исторический музей обновил "Золотую кладовую"

Экспозиция пользуется огромной популярностью

"Золотая кладовая" - только в Историческом! Ко дню своего рождения музей обновил, пожалуй, самую роскошную свою экспозицию. Коллекция уникальна. И настолько богата, что представить публике все экспонаты одновременно просто невозможно.

400 шедевров - и все из золота! Украшения, оружие, часы, книги, вазы, ордена! Отдел драгоценных металлов в Историческом музее появился еще в 1905 году. С тех пор коллекция пополнялась постоянно. Сейчас в "Золотой кладовой" больше 30 тысяч шедевров. Показать их все невозможно, приходится выбирать и периодически менять. Вот только что закончилась масштабная реэкспозиция. Теперь в трех выставочных залах на 90 процентов новые экспонаты.

"Предметы, которые с 2007-го года экспонировались здесь, они уже просто нуждались в отдыхе, это, во-первых, ну и, во-вторых, конечно, необходимо какое-то обновление экспозиции было", - рассказала Галина Крюк, куратор выставки, заведующая отделом драгоценных металлов ГИМ.

Золото - "металл богов и царь металлов" - во все времена считался лучшим из подарков. Вот один из главных хитов экспозиции. Эта крохотная чарка выточена лично Петром I и подарена московскому генерал-губернатору князю Гагарину за то, что устроил в Москве великолепные празднества в честь победы в Полтавской битве. Петр роскоши, как известно, не любил. А вот Гагарин превратил деревянную чарку в поистине царский подарок - заказал к ней оправу из червонного золота, да добавил к этому 350 бриллиантов и алмазов. А вот этот набор для письма был презентован уже другому московскому генерал-губернатору - Долгорукову. Выполнен изящно и с большой фантазией.

Не такой монументальный, но не менее восхитительный подарок - чайный сервиз. Был создан мастерами Императорского фарфорового завода. По рисункам - с росписей лоджий Рафаэля в Ватикане.

"Самое интересное, что этот сервиз был представлен на международной художественно-промышленной выставке в Лондоне в 1862 году, а в 1863-м году в качестве рождественского подарка он был подарен императору Александру II", - отметила Галина Крюк.

Большинство экспонатов, прежде чем попасть в выставочные залы, прошли серьезную длительную реставрацию. Теперь они - часть постоянной экспозиции. А посещают "Золотую кладовую" ежедневно две тысячи человек.

"Мы знаем, каким посетительским интересом она пользуется - на неё заказывают специальные экскурсии. И, как правило, те посетители, которые приходят в Исторический музей, в первую очередь, попадают сюда, в эти прекрасные залы", - рассказал Александр Левыкин, директор ГИМ.

А пройти мимо этих залов абсолютно невозможно из-за просто ослепительной красоты экспонатов.

Юлия Богоманшина, Роман Борискин, "ТВ Центр".

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