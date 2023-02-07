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В Германии допустили отправку Киеву 187 танков Leopard 1

13:01
  • вторник
  • 07 февраля 2023

Берлин разрешил и другим странам поставлять Украине немецкие танки

Правительство ФРГ выдаст разрешение немецким оборонным компаниям на поставку Украине 187 танков Leopard 1. Об этом рассказали информированные источники издания Business insider.
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Как пишет издание, соответствующее разрешение будет выдано компаниям Rheinmetall и Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft. При этом 88 танков Leopard 1 поставит компания Rheinmetall, еще 99 — Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft.

Предполагается, что официально эти данные будут обнародованы позднее 7 февраля. В любом случае первые танки смогут поставить Украине не раньше середины 2023 года, отмечают источники.

2 февраля, в ходе поездки в Волгоград к 80-летию победы в Сталинградской битве, Владимир Путин заявил, что России вновь угрожают немецкими танками Leopard. Он предупредил, что Москва при угрозах ответит не только бронетехникой — все должны это понимать.

Власти ФРГ заявили, что приняли к сведению заявление Путина, однако заявили, что поставки танков — это поддержка Украины, а не участие в боевых действиях, "и это, безусловно, российскому президенту хорошо известно".

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