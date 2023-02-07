В Германии допустили отправку Киеву 187 танков Leopard 1

Берлин разрешил и другим странам поставлять Украине немецкие танки

Правительство ФРГ выдаст разрешение немецким оборонным компаниям на поставку Украине 187 танков Leopard 1. Об этом рассказали информированные источники издания Business insider.

Как пишет издание, соответствующее разрешение будет выдано компаниям Rheinmetall и Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft. При этом 88 танков Leopard 1 поставит компания Rheinmetall, еще 99 — Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft.

Предполагается, что официально эти данные будут обнародованы позднее 7 февраля. В любом случае первые танки смогут поставить Украине не раньше середины 2023 года, отмечают источники.

2 февраля, в ходе поездки в Волгоград к 80-летию победы в Сталинградской битве, Владимир Путин заявил, что России вновь угрожают немецкими танками Leopard. Он предупредил, что Москва при угрозах ответит не только бронетехникой — все должны это понимать.

Власти ФРГ заявили, что приняли к сведению заявление Путина, однако заявили, что поставки танков — это поддержка Украины, а не участие в боевых действиях, "и это, безусловно, российскому президенту хорошо известно".

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