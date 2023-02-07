В Wildberries объяснили платный возврат товаров заботой о покупателях

В компании связали это с конкурентоспособной ценой и сокращением брака

Программа ответственных покупок, в рамках которой при малом проценте возврата вещей покупателю не нужно оплачивать обратную доставку товара, способствует снижению брака. Об этом во вторник, 7 февраля, рассказали в компании Wildberries.

Онлайн-ретейлер напомнил, что, по его правилам, обратная транспортировка товаров с браком остается бесплатной. В 2022 году число бракованных вещей сократилось на 30% по сравнению с 2021 годом.

Возврат товаров без брака может быть платным, если речь идет о клиентах с большим процентом такого возврата, отметили в Wildberries. В случае отказа покупателя от товара его необходимо доставить обратно на склад, логистические расходы неизбежны.

Чтобы компенсировать эти издержки, продавец должен или заложить эти расходы в стоимость товара, повысив тем самым цены для всех покупателей, или же выделить ее отдельно и поощрять ответственных покупателей, цитирует заявление компании ТАСС.

Ранее в Wildberries прокомментировали появившуюся в СМИ информацию о введении платного возврата товаров для широкого круга пользователей. Уточнялось, что штраф в 100 рублей могут получить даже те, кто прежде никогда не возвращал заказы. В компании заявили, что никогда не вводили подобных массовых штрафов.

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