ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Wildberries объяснили платный возврат товаров заботой о покупателях

13:20
  • вторник
  • 07 февраля 2023

В компании связали это с конкурентоспособной ценой и сокращением брака

Программа ответственных покупок, в рамках которой при малом проценте возврата вещей покупателю не нужно оплачивать обратную доставку товара, способствует снижению брака. Об этом во вторник, 7 февраля, рассказали в компании Wildberries.
Wildberries запретит продажу безникотиновых вейпов и курительных смесей

Онлайн-ретейлер напомнил, что, по его правилам, обратная транспортировка товаров с браком остается бесплатной. В 2022 году число бракованных вещей сократилось на 30% по сравнению с 2021 годом.

Возврат товаров без брака может быть платным, если речь идет о клиентах с большим процентом такого возврата, отметили в Wildberries. В случае отказа покупателя от товара его необходимо доставить обратно на склад, логистические расходы неизбежны.

Чтобы компенсировать эти издержки, продавец должен или заложить эти расходы в стоимость товара, повысив тем самым цены для всех покупателей, или же выделить ее отдельно и поощрять ответственных покупателей, цитирует заявление компании ТАСС.

Ранее в Wildberries прокомментировали появившуюся в СМИ информацию о введении платного возврата товаров для широкого круга пользователей. Уточнялось, что штраф в 100 рублей могут получить даже те, кто прежде никогда не возвращал заказы. В компании заявили, что никогда не вводили подобных массовых штрафов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Пункт выдачи Wildberries
Пункт выдачи Wildberries
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.