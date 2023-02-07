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ВДНХ отметит 100-летие с момента проведения Всесоюзной сельскохозяйственной выставки

15:18
  • вторник
  • 07 февраля 2023

Это мероприятие проходило в 1923 году

Первая всесоюзная! ВДНХ отмечает 100-летие Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставки.

Это мероприятие, ставшее уже легендарным, проходило в далеком 1923 году. Там были представлены главные достижения страны того времени, а позже выставка стала фундаментом для любимых мест москвичей - Парка Горького и ВДНХ.

На ВДНХ к памятной дате подготовили масштабную культурно-историческую программу, которая продлится весь год. И сегодня на территории местного музея открылась первая тематическая выставка, через архивные документы подробно рассказывается, как родилась и реализовывалась идея создания главной выставки достижений страны.

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ВДНХ
ВДНХ
Всероссийская сельскохозяйственная и кустарно-промышленная выставка
Всероссийская сельскохозяйственная и кустарно-промышленная выставка
Всероссийская сельскохозяйственная и кустарно-промышленная выставка
Всероссийская сельскохозяйственная и кустарно-промышленная выставка
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