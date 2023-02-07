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Шойгу: семь населенных пунктов перешли под контроль ВС России

13:21
  • вторник
  • 07 февраля 2023

Армия продолжает успешное наступление

Населенные пункты Соледар, Клещеевка, Подгорное, Краснополье, Благодатное, Лобковое и Николаевка в ДНР освобождены в результате наступательных действий российской армии.

Об этом во вторник, 7 февраля, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу. Кроме того, успешно развиваются боевые действия в районе Угледара и Артемовска (ДНР).

За январь ВСУ потеряли более 6,5 тысячи военнослужащих, 26 самолетов,7 вертолетов, 208 дронов и 341 танк.

"Российские войска "продолжают перемалывать все поставляемое Киеву вооружение и технику - как на маршрутах его доставки, так и на боевых позициях" - сообщил Шойгу.

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