Шойгу рассказал об атаках ВСУ во время рождественского перемирия

Режим прекращения огня с российской стороны действовал с полудня 6 января до конца 7 января
Нежелание Киева прекратить огонь на время православного Рождества говорит "о варварской сущности" украинских властей. Такое заявление сделал во вторник, 7 февраля, министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.
Шойгу напомнил, что по распоряжению президента России Владимира Путина российские военные прекратили огонь в Рождество. Однако ВСУ в этот период продолжили интенсивные обстрелы населенных пунктов.
За период действия рождественского перемирия, по словам главы Минобороны России, украинская армия осуществила свыше пятисот пятидесяти артиллерийских и минометных обстрелов.
Однако украинская артиллерия подавлялась ответным огнем российских войск, сообщает РИА Новости.
Накануне православного Рождества президент России Владимир Путин дал поручение российским военным ввести режим временного прекращения огня с полудня 6 января на 36 часов.
Москва предложила Киеву также объявить перемирие, но украинские власти отказались принимать такое решение. Представительство ДНР в СЦКК рассказало, что украинские войска обстреляли Донецк из артиллерии ровно в полдень, когда начал действовать объявленный Россией режим тишины.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"