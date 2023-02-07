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Шойгу рассказал об атаках ВСУ во время рождественского перемирия

13:38
  • вторник
  • 07 февраля 2023

Режим прекращения огня с российской стороны действовал с полудня 6 января до конца 7 января

Нежелание Киева прекратить огонь на время православного Рождества говорит "о варварской сущности" украинских властей. Такое заявление сделал во вторник, 7 февраля, министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

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Шойгу напомнил, что по распоряжению президента России Владимира Путина российские военные прекратили огонь в Рождество. Однако ВСУ в этот период продолжили интенсивные обстрелы населенных пунктов.

За период действия рождественского перемирия, по словам главы Минобороны России, украинская армия осуществила свыше пятисот пятидесяти артиллерийских и минометных обстрелов.

Однако украинская артиллерия подавлялась ответным огнем российских войск, сообщает РИА Новости.

Накануне православного Рождества президент России Владимир Путин дал поручение российским военным ввести режим временного прекращения огня с полудня 6 января на 36 часов.

Москва предложила Киеву также объявить перемирие, но украинские власти отказались принимать такое решение. Представительство ДНР в СЦКК рассказало, что украинские войска обстреляли Донецк из артиллерии ровно в полдень, когда начал действовать объявленный Россией режим тишины.

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