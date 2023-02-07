Швеция решила стать членом НАТО до июльского саммита

Планам Стокгольма препятствует конфликт с Турцией

Швеция рассчитывает стать членом НАТО до саммита альянса, который запланирован на 11-12 июля. Такое заявление сделал во вторник, 7 февраля, министр иностранных дел государства Тобиас Билльстрём.

Политик заявил, что "наши взгляды, конечно, устремлены на Вильнюсский саммит НАТО", хотя "трудно сказать" в точности, как именно сложится ситуация с заявкой Швеции на членство в НАТО.

Билльстрём напомнил, что в мае в Турции пройдут президентские и парламентские выборы, а вопрос членства Швеции в НАТО "явно стал предметом внутренней политики Турции".

Министр заверил, что Стокгольм сохранит приверженность вступлению в НАТО и готов внести вклад в исполнение договоренностей с Турцией по членству в Альянсе, сообщает "Интерфакс".

Согласие Анкары как одного из членов Альянса необходимо, чтобы Швеция была принята в НАТО. Однако отношения Турции и Швеции резко обострились после публичной акции по сожжению Корана в Стокгольме с ведома и согласия шведских властей.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара в настоящее время не смотрит положительно на принятие Швеции в НАТО. Политик не стал уточнять, возможно ли возвращение к обсуждению этого вопроса и на каких условиях.

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