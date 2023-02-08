Гороскоп на сегодня, 8 февраля, для всех знаков зодиака

Львам следует быть вежливыми со старшими, а Девам нужно беречь отношения

Овны

Это, пожалуй, единственный знак, для которого сегодняшний день обещает быть комфортным и продуктивным. Просто делайте свои дела без спешки и суеты.

Тельцы

С кем-то из друзей у вас сегодня не совпадут мнения. Не стоит из-за этого ссориться, вспомните, сколько хорошего вас связывает, и закройте спорную тему.

Близнецы

Ваш босс - женщина? Держитесь сегодня от нее подальше! Чтобы день на работе прошел гладко, считайте до десяти, прежде чем что-то сказать прекрасному полу.

Раки

Не бросайте сегодня слов на ветер и вообще будьте осторожны в общении. Читайте деловую или художественную литературу - это будет полезнее разговоров.

Львы

Будьте вежливы и особенно внимательны с теми, кто старше вас. Пожилые люди, особенно бабушки, сегодня могут научить вас терпению и житейской мудрости.

Девы

Берегите свои отношения - в этот непростой день они могут попасть под удар. Раскритиковать близкого человека - легко, а как насчет забыть все плохое?

Весы

Ваши старые страхи или комплексы сегодня могут дать о себе знать. Почитайте, что пишут об этом психологи - вполне возможно, что вы решите свою проблему.

Скорпионы

Совершенно неподходящий день для шопинга - эмоциональные покупки могут вас разорить. Лучше начните откладывать деньги, периодически награждая себя.

Стрельцы

Если вы дадите волю эмоциям, вашим близким не поздоровится. Попробуйте понять мотивы поведения окружающих, и конфликт будет исчерпан.

Козероги

Не самый комфортный рабочий день ждет вас - слишком много суеты и общения. Вечером обязательно устройте себе релакс - ароматную ванну или массаж.

Водолеи

Держитесь подальше от противоположного пола - сегодня вам будет трудно найти общий язык. Займитесь уборкой на работе или дома, это успокоит вас.

Рыбы

Сегодня женщины - не самые простые собеседники для представителей вашего знака. Если есть возможность и желание, уходите с головой в работу или учебу - день пролетит незаметно.

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