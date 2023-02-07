Сотни землетрясений зафиксированы по всему миру за последние двое суток

Трясет не только Турцию

241 землетрясение магнитудой больше 4 баллов зафиксировано по всему миру за последние 48 часов.

Об этом во вторник, 7 февраля, сообщили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре.

В частности, подземные толчки фиксируются в Турции, Сирии, Индонезии, Мексике, Казахстане, Иране, Аляске и на Курильских островах.

В результате серии землетрясений геологический щит в Турции сдвинулся на три метра, сообщил президент Национального института геофизики и вулканологии Италии Карло Дольони газете Corriere della Sera. Величина разлома составила как минимум 150 километров.

"Это как если бы Турция сдвинулись на юго-запад". – объяснил ученый.

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