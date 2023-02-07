Все трещины и переломы заросли

Зоолога и телеведущего Николая Дроздова выписали из больницы после перелома.

"Всю боль устранили. Все заросли трещины и переломы - можно ехать домой", - сообщил 85-летний ученый телеканалу "360".

Дроздов находился в одной из московских больниц около двух недель. Теперь ведущему предстоят восстановительные процедуры в домашних условиях.

О том, что Николая Дроздова госпитализировали с переломом ребер, стало известно в конце января. Телеведущий упал около своего дома на юго-западе Москвы, выходя из машины.

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