Собянин рассказал Путину о важнейших направлениях экономики Москвы

Они имеют большое значение для развития не только столицы, но и всей страны

Президент России Владимир Путин во вторник, 7 февраля, провел рабочую встречу с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Они обсудили вопросы экономики, промышленности, здравоохранения и развития транспортной инфраструктуры столицы.

Собянин подчеркнул, что санкции не стали препятствием в реализации намеченных программ и проектов. Москва вышла на третье место по валовому продукту с учетом паритета покупательной способности среди мировых городов. Вдвое увеличен объем инвестиций за пять лет, на 40% вырос объем обрабатывающей промышленности без учета Московского НПЗ, а с учётом его новых мощностей показатель увеличится в два раза.

Москва реализует в области экономики ряд интересных проектов, которые будут драйверами развития в ближайшие годы. В частности, в Руднево развернуто 120 тысяч квадратных метров промышленных площадей, причем в ближайшие годы показатель вырастет втрое. Ядром промкомплекса будут беспилотные летательные аппараты. Также там разворачивается ряд федеральных предприятий, таких как "Алмаз-Антей", которые выполняют стратегические задачи.

Еще одно важное и для Москвы, и для всей России экономическое направление — фармацевтика. Собянин рассказал о развертывании в Зеленограде кластера по производству лекарственных препаратов, в первую очередь жизненно важных. Две трети этих препаратов прежде не производили в России.

Мэр Москвы также напомнил, что Владимир Путин дал добро на создание в столице кластера электромобилей. Собянин отметил, что было возобновлено производство "Москвича" на базе бывшего производства "Рено". За два года в городе планируют сделать собственную российскую платформу электромобилей и начинать производить уже собственные автомобили с большинством комплектующих, произведенных в России, сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее Сергей Собянин рассказал о новых объектах инновационной инфраструктуры Москвы. Он отметил, что в 2022 году столичные власти продолжили создание новых мест приложения труда – будущих точек роста городской экономики.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"