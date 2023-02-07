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"Переселили уже 100 тысяч жителей": Собянин доложил Путину о ходе реновации

14:12
  • вторник
  • 07 февраля 2023

Конечная задача - переселить около миллиона человек

Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе рабочей встречи во вторник рассказал Владимиру Путину о реализации программы реновации в столице, передает пресс-служба Кремля.

Собянин: темпы программы реновации в ближайшие три года вырастут в два раза
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"Уже переселили 100 тысяч жителей - целый город. Но это только начало этой огромной программы, в ближайшие три года мы переселим еще 200 тысяч. В конечном счете у нас задача - переселить около миллиона жителей. Но программа набирает темпы. По сути дела, мы удваиваем объем, причем не останавливаемся, а наоборот, мы стараемся развить эти темпы", - сказал градоначальник.

Кроме того, мэр сообщил о строительстве коммерческого жилья.

"Мы в этом году ввели несколько меньше, чем в предыдущем: там было 7,8, сейчас - 6,8 миллиона квадратных метров", - отметил глава города.

При этом Собянин подчеркнул, что любое строительство имеет свою определенную цикличность. За пятилетний цикл в Москве ранее строилось чуть больше 3 миллионов квадратных метров жилья, а сейчас - 6,8 миллиона.

"То есть практически, если сравнить с пятилетним циклом, мы строить стали в два раза больше жилья. Причем жилье по качеству стало другим", - уточнил мэр.

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