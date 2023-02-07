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В России потратят более 54 млрд рублей на развитие культуры

14:45
  • вторник
  • 07 февраля 2023

Средства выделят в рамках национального проекта

На реализацию нацпроекта "Культура" в 2023 году предусмотрено более 54 млрд рублей из федерального бюджета. Об этом во вторник, 7 февраля, рассказала российский вице-премьер Татьяна Голикова.
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Замглавы правительства заявила, что, "несмотря на новые вызовы, с которыми столкнулась наша страна в 2022 году, основные задачи, которые мы перед собой ставили на год, были реализованы, и большинство регионов достигло заявленных результатов".

Уровень кассового исполнения национального проекта "Культура" является одним из самых высоких среди всех нацпроектов и составляет 99,9%, заявила Голикова.

Глава Минкульта Ольга Любимова рассказала, что в 2023 году по всей стране планируется построить и капитально отремонтировать еще 242 дома культуры, поставить 54 автоклуба, переоснастить по модельному стандарту 218 муниципальных библиотек.

Также планируется оснастить 316 и реконструировать или капитально отремонтировать 82 региональных и муниципальных музея, оснастить более 313 детских школ искусств и училищ новыми музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, сообщает "Интерфакс".

В январе президент России Владимир Путин подписал указ об изменениях в основы государственной культурной политики. В документе подчеркивается, что в недавнем прошлом планомерные и последовательные инвестиции в человека, в сохранение и укрепление общероссийской гражданской идентичности на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей были "явно недостаточными, что создало угрозу гуманитарного кризиса".

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