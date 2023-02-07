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Собянин: система видеонаблюдения работает на безопасность города

14:23
  • вторник
  • 07 февраля 2023

С ее помощью в столице были задержаны 7713 человек, находившихся в федеральном розыске

В ходе рабочей встречи с Владимиром Путиным во вторник мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о работе системы видеонаблюдения в столице.

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"Система видеонаблюдения в первую очередь, конечно, работает на безопасность города. В настоящее время в метро и в городе было задержано 7713 человек, находящихся в федеральном розыске, это чистой воды уголовники, которых раньше не могли найти. Эта система в течение нескольких секунд распознает, дает сигнал для работы полиции", - отметил градоначальник.

По его словам, в Москве в разы уменьшилось число квартирных краж, так как злоумышленники понимают, что система их распознает.

"Даже если они полностью закрыты, все равно по системе видеокамер его отследят и раскроют преступление", - добавил мэр.

Как подчеркнул Собянин, развитие Москвы по всем направлениям будет продолжаться.

"Город должен развиваться комплексно, качественно и динамично", - резюмировал мэр.

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