Путин поблагодарил Собянина за реализацию столичных программ и проектов развития

Рестрикции Запада не смогли препятствовать реализации инфраструктурных проектов, которые по своим масштабам превзошли мировые аналоги

Столица России расширяет объемы промышленного производства, привлекая беспрецедентные инвестиции. Их сумма в 2022 году составила почти 5 триллионов рублей, это в два раза больше чем в 2017-м. Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с президентом Владимиром Путиным, несмотря на все трудности, мегаполис динамично развивается.

Путин: "Сергей Семенович, мы с Вами в постоянном контакте, и ситуация в целом в столице известна хорошо. Тем не менее, имея в виду значимость Москвы в жизни страны, в экономике страны, конечно, всегда полезно подвести некоторые итоги за определенные промежутки времени, и есть возможность поговорить как раз по итогам 2022 года".

Собянин: "Спасибо, Владимир Владимирович. При вашей поддержке Москва за последние годы реализовала целый ряд масштабных проектов и по праву стала одним из лидеров мировых мегаполисов. 2022 год был для нас определенным испытанием, но в условиях даже жесточайших санкций для Москвы это не послужило каким-то препятствием по реализации тех программ, о которых мы с вами говорили и намечали".

В области экономики Москва вышла на третье место по валовому продукту с учетом паритета покупательной способности среди мировых городов. Промышленное производство в столице за пять лет увеличилось на 40 процентов, причем в этой статистике не учитывается московский нефтеперерабатывающий завод. С ним объем обрабатывающих отраслей увеличился в два раза.

Драйверами развития экономики в будущем станет ряд новых проектов. В индустриальном парке Руднёво обустроено 120 тысяч квадратных метров промышленных площадей. В ближайшие годы их будет в три раза больше. Ядром станет Федеральный центр беспилотных авиационных систем.

Собянин: "Еще одним направлением, очень важным для страны и для города, является развитие фармацевтики. В Зеленограде мы в настоящее время разворачиваем большой кластер по производству лекарственных препаратов, в первую очередь - жизненно важных медицинских препаратов, начиная от вирусов и заканчивая онкологией, причем две трети из них никогда в России не производились".

В реальных цифрах - в фармацевтическом кластере разворачивается производство 98 наименований лекарств, которые прежде страна закупала за рубежом. В первую очередь речь идет об онкологических препаратах, Москва закроет 80 процентов их потребности. Еще несколько масштабных проектов реализуется в области здравоохранения. В столице не просто строят больницы и медицинские центры - введен новый стандарт взаимоотношений врача и пациента. Это хорошо видно на примере московских поликлиник.

Собянин: "Мы в этом году закончим реконструкцию половины всего поликлинического фонда Москвы, и будет 200 по сути новых зданий, оснащенных по новому, самому современному стандарту. Это, конечно, улучшит качество амбулаторного обслуживания москвичей".

Москва в этом году заканчивает строительство целого ряда крупных медицинских объектов. Завершаются работы в многопрофильном клиническом центре в Коммунарке, о котором вся страна узнала еще во время ковида. Там будут введены в эксплуатацию детский и лучевой корпуса. Открываются шесть флагманских центров городских больниц, где экстренную помощь смогут получать полумиллиона пациентов в год. Вводится в строй новый корпус онкологической больницы №62. А на помощь врачам пришел искусственный интеллект.

Собянин: "В настоящее время уже с помощью компьютерного зрения поставлено восемь миллионов диагнозов в различных сферах, начиная от онкологии, с сосудистыми заболеваниями, легочными заболеваниями и так далее. Попадание очень высокое, и оно постоянно увеличивается. Для врачей первичного звена мы сделали систему врачебных подсказок, уже 9 миллионов диагнозов поставлено с учетом искусственного интеллекта. Понятно, что врач сам в конечном итоге ставит диагноз, но искусственный интеллект помогает ему правильно структурировать лабораторные назначения, обработать их, поможет выписать рецепт, правильно диагностировать. Это большая поддержка для врача. И это, конечно, уникальная система не только для Москвы, но и в целом для мира".

Цифровизация пришла во многие сферы жизни москвичей. В метро искусственный интеллект помог обнаружить более 7 тысяч человек, находившихся в федеральном розыске за преступления или пропавших без вести. В строительстве биг-дата помогает принимать управленческие решения, создан цифровой двойник Москвы, где хранится информация о всех городских объектах. В московских школах системный цифровой проект помогает улучшить качество образования. Теперь этот опыт распространится на регионы. На базе МЭШа появится всероссийская площадка под названием "Моя школа". Кроме того, в столице успешно внедрена и работает система электронного дома для собственников жилья.

Собянин: "В свое время, помните, была очень серьезная проблема по управлению жилищным фондом, домами, потому что практически собрание в доме провести невозможно, принять решения невозможно - значит, управляющая компания что хочет, то и творит. Чтобы как-то решить эту проблему и вовлечь жителей в управление домом, чтобы они имели реальную возможность, мы создали систему "Электронного дома", в которой сегодня жители могут принять все необходимые решения со своего смартфона, с телефона, с компьютера. Не нужно всем прибегать в подъезд и голосовать руками. И это голосование достоверное, потому что оно подкреплено соответствующими цифровыми паспортами. На этой базе можно принимать все решения".

Будущее - и в развитии электротранспорта. Несмотря на попытки заблокировать производство автомобилей в столице, городские власти смогли сохранить предприятие, которое теперь собирает новые "Москвичи". Впереди массовый выпуск электрокаров, которые сделают столицу российским центром разработки и производства электротранспорта.

Еще один проект, который удивляет своей амбициозностью, - московская реновация. Жителей переселяют из ветхих домов в новое комфортное жилье.

Собянин: "Вы одобрили в свое время проект реновации жилья. Уже переселили 100 тысяч жителей – целый город. Но это только начало этой огромной программы, в ближайшие три года мы переселим еще 200 тысяч. В конечном счете у нас задача - переселить около миллиона жителей".

По результатам прошлого года в целом в российской столице введено в строй почти 7 млн квадратных метров жилья. Если сравнивать пятилетние циклы - темпы ввода объектов в строй выросли вдвое. Москва растет и рождает на своей земле мегапроекты. Во многом они касаются развития транспортной инфраструктуры.

Собянин: "Вы год тому назад, чуть больше, открывали Большую кольцевую линию метро, две трети которой было построено. Сейчас мы ее полностью закончили и в ближайшие дни, если вы сочтете возможным, с вашим участием хотим открыть Большую кольцевую линию уже в целом по всему кругу".

Длина БКЛ - 70 километров, эффект от её открытия почувствуют на себе все пассажиры подземки. По прогнозам, кольцевая линия метро разгрузится на четверть, радиальные линии - на 22 процента. И главное - люди на поездках будут экономить свое время - до 45 минут в день. Строится и наземное метро - к проектам МЦД-1 и МЦД-2 добавятся еще два центральных диаметра, которые улучшат транспортную доступность для пяти миллионов москвичей и жителей Подмосковья.

Собянин: "Мы заканчиваем обустройство и запускаем еще два диаметра - МЦД-3 и МЦД-4. Диаметры пользуются огромной популярностью. Это, по сути дела, крупнейший инфраструктурный проект. Один из таких проектов реализуется сегодня в Лондоне, он реализуется лет двадцать, считается крупнейшим в Европе инфраструктурным проектом. Мы реализовали схожих два, и еще два запустим в этом году. Осенью МЦД-3 и МЦД-4 будут запущены".

А чтобы передвигаться по городу стало удобнее и на автомобиле, введена первая очередь Московского скоростного диаметра. Она соединит крупнейшие вылетные магистрали, Третье транспортное кольцо и МКАД. В этом году этот проект будет завершен, кроме того - откроется Южная рокада. Это подарит новую транспортную реальность, в которой можно быстро перемещаться из одной части города в другую. На некоторых маршрутах время в пути сократится на полтора часа.

Собянин: "Таким образом, у нас, получается, по сути дела, четвертое транспортное кольцо из хордовых сообщений. И это будет базой, основой уличной дорожной сети в Москве, новой основой".

Президент поблагодарил Сергея Собянина за развитие Москвы и выразил надежду, что команда мэра продолжит заниматься этим и в будущем.

Путин: "По каждому из этих направлений проделана большая работа, и каждое из них является чрезвычайно важным. Помню, как еще несколько лет назад, не так давно, большие сомнения были по поводу того, сможет ли Москва обеспечить нормальное движение, нормальный трафик внутри города, внутри городских площадей. Да, конечно, при таком огромном количестве населения и при такой плотности это непростая задача, но в целом в Москве это удается лучше, чем во многих других мегаполисах мира. Также активно развивается система здравоохранения, образования, городская среда в целом. Так что и вас, и всю вашу команду хочу за это поблагодарить. Надеюсь, что в таком темпе и с таким качеством работа будет продолжена и в ближайшее время".

Как заверил президента мэр столицы, город продолжит развиваться - комплексно и динамично.

Петр Вершинин, Виктор Мальцев, Евгений Назарюк, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"