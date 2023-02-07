В Москве пройдут акции по случаю Международного дня книгодарения

Дарить книги - добрая традиция

Как сообщили в информационном центре правительства Москвы, по инициативе Российского книжного союза, Российской государственной детской библиотеки, ведущих издательств и книжных магазинов с 7 по 14 февраля в столице и регионах организованы акции в поддержку чтения.

Одной из акций станет День книгодарения 14 февраля. По словам президента Российского книжного союза Сергея Степашина, дарить книги - добрая традиция, следовать которой важно.

"Ведь именно чтение делает нацию конкурентоспособной, а страну - процветающей. Поэтому задача всех, кто занят в книжной отрасли, - предоставить читателю доступ к умным, важным книгам, поддержать национальных авторов. И День книгодарения помогает нам работать в этом направлении", - добавил Степашин.

День книгодарения пройдет в 1125 книжных магазинах Москвы и регионов, его поддержат более 50 издательств и почти 4,8 тысячи библиотек. Участников ждут увлекательные мероприятия - в частности, тематические подборки и розыгрыши с призами.

Известные общественные деятели, писатели, издатели, книготорговцы и библиотекари расскажут о своих любимых книгах и передадут их в дар нуждающимся библиотекам.

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