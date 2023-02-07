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Пятиклассница ранила кухонным ножом сверстницу в туалете лицея

15:11
  • вторник
  • 07 февраля 2023

Ведется разбирательство

Чрезвычайное происшествие в подмосковных Химках. Сегодня утром пятиклассница пришла в лицей с кухонным ножом. А позднее набросилась на свою сверстницу в туалете.

По данным некоторых СМИ, сначала у них завязалась драка. А потом одна из девочек ударила ножом свою оппонентку в грудь и голову. Причины поступка неизвестны.

После произошедшего школьница вернулась в кабинет, вся в крови. И якобы спокойно сообщила о том, что произошло. Пострадавшую срочно госпитализировали. По другим источникам, в больнице сейчас находятся обе девочки. Информация уточняется.

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