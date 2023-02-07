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Школьникам предложили поучаствовать в акции "Широкая Масленица"

14:49
  • вторник
  • 07 февраля 2023

Она пройдет онлайн

В России стартует акция "Широкая Масленица", она пройдет с 20 по 26 февраля.

В ней смогут принять участие школьники с 1 по 11 классы в возрасте от 7 до 17 лет в трех номинациях: "Масленичная песня", "Масленичная кукла-чучело", "Устное творчество" (сказки, стишки, пословицы, поговорки, легенды и прочее).

Работы нужно опубликовать в социальной сети "ВКонтакте" с хештегом #масленицакдш. Лучшие 30 работ появятся на портале культурадляшкольников.рф, а их авторов наградят сертификатами победителей и памятными подарками.

Также на протяжении недели в соцсети и на портале будут публиковаться видеоролики, в которых фольклорные коллективы расскажут о традициях каждого из семи дней празднования Масленицы.

Акция проводится при поддержке Минкультуры и Минпросвещения России.

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Масленица
Масленица
Масленица
Масленица
Масленица
Масленица
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