Школьникам предложили поучаствовать в акции "Широкая Масленица"

Она пройдет онлайн

В России стартует акция "Широкая Масленица", она пройдет с 20 по 26 февраля.

В ней смогут принять участие школьники с 1 по 11 классы в возрасте от 7 до 17 лет в трех номинациях: "Масленичная песня", "Масленичная кукла-чучело", "Устное творчество" (сказки, стишки, пословицы, поговорки, легенды и прочее).

Работы нужно опубликовать в социальной сети "ВКонтакте" с хештегом #масленицакдш. Лучшие 30 работ появятся на портале культурадляшкольников.рф, а их авторов наградят сертификатами победителей и памятными подарками.

Также на протяжении недели в соцсети и на портале будут публиковаться видеоролики, в которых фольклорные коллективы расскажут о традициях каждого из семи дней празднования Масленицы.

Акция проводится при поддержке Минкультуры и Минпросвещения России.

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