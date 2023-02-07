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Минтруд рассказал об индексации пенсий в новых регионах

14:59
  • вторник
  • 07 февраля 2023

ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области интегрируются в общероссийскую социальную систему

Пенсии жителей новых регионов России будут индексироваться, как и по всей стране. Об этом во вторник, 7 февраля, рассказал заместитель российского министра труда и социальной защиты Андрей Пудов.
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Представитель Минтруда подчеркнул, что пенсии и различного рода доплаты и надбавки к ним будут индексироваться жителям новых регионов в том же объеме и в те же сроки, как это происходит по всей стране, сообщает РИА Новости.

При этом 7 февраля Госдума одобрила в первом чтении законопроекты о пенсионном и социальном обеспечении в новых российских регионах. С 1 марта размеры пенсий и ежемесячных пенсионных выплат в новых регионах будут пересчитаны, а при первичном обращении они будут устанавливаться и выплачиваться согласно российскому законодательству, сообщает ТАСС.

Ранее Андрей Пудов рассказал, что пенсии в новых регионах поднимут до среднероссийского уровня, если уже назначенная жителю одного из этих субъектов пенсия окажется меньше предусмотренной законодательством России.

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