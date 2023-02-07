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ВВС стран НАТО провели учения над Балтией

15:17
  • вторник
  • 07 февраля 2023

В маневрах участвовали и США

Государства НАТО провели военно-воздушные учения с участием США над балтийским регионом. Об этом во вторник, 7 февраля, рассказали в пресс-службе Североатлантического альянса.
Российские и белорусские летчики завершили совместные учения

Нидерланды, Польша и США провели маневры по отработке ответа на сложные сценарии, основанные на угрозах со стороны равного по силам противника.

В учениях были задействованы F-35 ВВС Нидерландов, польские F-16 и американские F-15. Они отрабатывали тактику, технику и процедуры, направленные на отражение сложного комплекса угроз в оспариваемом воздушном пространстве, заявили в НАТО.

Объединенная группа наземной авиационной поддержки Вооруженных сил Эстонии поддерживала самолеты, обеспечивая информацию о целях в режиме реального времени, сообщает ТАСС.

Ранее совместные авиационные учения провели Россия и Белоруссия. Их целью было повышение оперативной совместимости при совместном выполнении учебно-боевых задач. При этом отрабатывалось ведение воздушной разведки, авиаподдержка группировки войск, совместное патрулирование вдоль границы, высадка тактического десанта, эвакуация раненых и доставка грузов.

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