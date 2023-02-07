Потери ВСУ на краснолиманском направлении за сутки составили более 100 человек

ВС России поразили четыре склада боеприпасов ВСУ в ДНР

Министерство обороны России сообщило в ходе брифинга во вторник, что потери ВСУ на купянском направлении за сутки составили более 50 военных, на краснолиманском направлении - свыше 100 военнослужащих.

Также сообщается, что ВС России поразили четыре склада боеприпасов ВСУ в ДНР, на херсонском направлении уничтожили до 20 украинских военных и самоходную гаубицу "Акация", на донецком направлении - более 90 военных ВСУ.

Уточняется, что на южнодонецком и запорожском направлениях ВСУ за сутки потеряли две гаубицы Д-20, две гаубицы Д-30, гаубицу "Гвоздика".

Средства ПВО России сбили девять БЛА и семь снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган".

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