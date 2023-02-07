Путин высоко оценил работу Собянина по реализации проектов развития Москвы

В столице активно развиваются системы здравоохранения, образования, городская среда в целом

Президент России Владимир Путин во вторник провел рабочую встречу с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

"Помню, как еще несколько лет назад, не так давно, большие сомнения были по поводу того, сможет ли Москва обеспечить нормальное движение, нормальный трафик внутри города, внутри городских площадей. Да, конечно, при таком огромном количестве населения и при такой плотности это непростая задача, но в целом в Москве это удается лучше, чем во многих других мегаполисах мира", - отметил российский лидер.

Также Путин указал на то, что в Москве активно развиваются системы здравоохранения, образования, городская среда в целом.

"Так что и вас, и всю вашу команду хочу за это поблагодарить. Надеюсь, что в таком темпе и с таким качеством работа будет продолжена и в ближайшее время", - заключил глава государства.

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