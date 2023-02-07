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Минздрав дал разъяснения по доплатам медикам в новых регионах

15:39
  • вторник
  • 07 февраля 2023

Дополнительные выплаты работникам здравоохранения ввели по поручению президента

Доплаты для медиков, введенные в России с 1 января 2023 года, распространяются на новые регионы. Об этом во вторник, 7 февраля, рассказал заместитель российского министра здравоохранения Виктор Фисенко.
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Представитель Минздрава подчеркнул, что доплаты, которые были определены президентом в конце 2022 года, распространяются и на новые российские территории: Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области.

Фисенко также рассказал, что Минздрав прорабатывает схемы интегрирования четырех новых российских регионов в программы "Земский врач" и "Земский фельдшер", сообщает РИА Новости.

Ранее в пресс-службе Социального фонда рассказали, что по состоянию на 2 февраля в 24 субъектах Российской Федерации уже осуществлены специальные выплаты медицинским работникам. Средства перечислены 2,5 тысячи работников на общую сумму 21,4 млн рублей на основании сведений, направленных медицинскими организациями.

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