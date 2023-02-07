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Лавров назвал сферы расширения сотрудничества с Мали

15:59
  • вторник
  • 07 февраля 2023

Российский министр лично посетил африканское государство

Россия будет развивать торговые и инвестиционные отношения с Мали. Об этом во вторник, 7 февраля, рассказал российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
Лавров отметил потенциал Африки стать центром мировой многополярности

Дипломат отметил, что у двух стран есть ряд областей для углубления сотрудничества, в том числе транспорт, сельское хозяйство, геологоразведка.

Глава МИД Мали Абдулай Диоп, в свою очередь, заявил, что Россия эффективно отвечает на запросы африканского государства по укреплению сил безопасности и обороны. По его словам, визит Лаврова в страну "вписывается в новую динамику, а именно расширения и придания разнообразия стратегического партнерства Мали".

Стороны договорились, что президент Мали Ассими Гоита поучаствует в саммите Россия – Африка в Санкт-Петербурге в 2023 году, это придаст новую динамику отношениям Москвы и Бамако, сообщает РИА Новости.

Ранее заместитель постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева заявила, что российская сторона отвергает любые голословные измышления западных стран о том, что Москва якобы присваивает себе ресурсы африканского континента. Дипломат отметила, что страны Запада такими высказываниями "пытаются очернить российскую помощь Мали и другим странам континента".

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