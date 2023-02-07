Путин выразил надежду, что Собянин и его команда продолжат активное развитие Москвы

Путин высоко оценил работу Собянина

Владимир Путин надеется на то, что Сергей Собянин и его команда продолжат активное развитие столицы. Об этом он сказал на встрече с мэром Москвы во вторник.

"Помню, как еще несколько лет назад, не так давно, большие сомнения были по поводу того, сможет ли Москва обеспечить нормальное движение, нормальный трафик внутри города, внутри городских площадей. Да, конечно, при таком огромном количестве населения и при такой плотности это непростая задача, но в целом в Москве это удается лучше, чем во многих других мегаполисах мира", - сказал Путин.

Он отметил, что в столице активно развивается система здравоохранения, образования, городская среда. Президент поблагодарил Собянина и его команду за работу.

В свою очередь мэр Москвы рассказал президенту, что по итогам прошлого года в области экономики столица вышла на третье место среди мировых городов по валовому продукту с учетом паритета покупательной способности. За пять лет вдвое увеличился объем инвестиций, а объем обрабатывающей промышленности увеличился на 40% (без учета Московского НПЗ).

Также в Москве продолжается ремонт и строительство поликлиники, ведется работа по повышению качества лечения. Развивается проект Московской электронной школы. Он станет основой для российской электронной школы под названием "Моя школа".

Также идет активное развитие транспорта. Реализован целый ряд проектов, связанных с подземным и наземным метро, дорогами. В ближайшие дни будет открыта Большая кольцевая линия. Кроме того, в этом году будут запущены МЦД-3 и МЦД-4.

Также мэр сообщил, что по программе реновации столичного жилфонда переселили уже 100 тысяч жителей, в ближайшие три года переселят еще 200 тысяч.

Собянин выразил мнение, что последующие годы дадут хорошую, высокую динамику и качество развития города, несмотря на все сложности.

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