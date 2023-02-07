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Москва потребовала от Вашингтона прекратить вмешательства в дела России

16:47
  • вторник
  • 07 февраля 2023

Направлена официальная нота

Как передает ТАСС со ссылкой на источник в дипломатических кругах, российский МИД передал посольству США в Москве ноту с требованием прекратить вмешательство во внутренние дела России.

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"7 февраля сего года посольству США в Москве была передана официальная нота с требованием прекратить несовместимые со статусом диппредставительства действия, представляющие собой вмешательство во внутренние дела Российской Федерации", - сообщил собеседник агентства.

Москва констатирует, что, несмотря на неоднократные предупреждения, американская дипмиссия продолжает злонамеренную активность в информационном пространстве, среди прочего - распространяя фейки о Вооруженных силах России, уточнил источник.

Ранее Кремль неоднократно отмечал, что поставки Штатами оружия Украине лишь затягивают конфликт и напрямую вовлекают в него страны Запада, что чревато крайне опасными и непредсказуемыми последствиями.

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