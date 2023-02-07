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Генпрокуратура: уход из России ряда крупных компаний и брендов был предотвращен

17:26
  • вторник
  • 07 февраля 2023

Надзор за соблюдением прав предпринимателей адаптирован к новым реалиям

Генпрокуратура рассказала о проведенной работе по защите иностранных инвесторов в России.

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"Проведенная работа по защите иностранных инвесторов, добросовестно выполняющих свои обязательства, способствовала сохранению представительства в отечественной экономике ряда крупных транснациональных компаний и международных брендов", - сказано в сообщении ведомства.

Как добавили в Генпрокуратуре, в условиях санкционного давления вопросы поддержки бизнеса, привлечения инвестиций как в различные регионы, так и отрасли народного хозяйства, приобрели особую актуальность.

"Надзор за соблюдением прав предпринимателей адаптирован к новым реалиям, существенным образом перестроена работа по выявлению и ликвидации барьеров хозяйственной деятельности", - уточняется в сообщении.

В прошлом году к административной ответственности по статье о нарушении законодательства об организации предоставления государственных и муниципальных услуг было привлечено более 100 должностных лиц.

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