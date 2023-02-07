Подъезд жилого дома обрушился в городе Ефремов Тульской области

Есть погибшие

В городе Ефремов Тульской области во вторник вечером произошло обрушение подъезда жилого дома. По предварительным данным, причиной стал взрыв бытового газа.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на экстренные службы, погибли два человека. В то же время ряд Telegram-каналов сообщает о четырех погибших. По другим данным, жертвами стали пять человек.

Судя по фото и видео с места происшествия, подъезд обрушился крайний подъезд дома с первого по пятый этажи.

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