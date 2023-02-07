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Взрыв в Ефремове: жительница подъезда жаловалась внучке на запах газа за пару минут до трагедии

17:56
  • вторник
  • 07 февраля 2023

Она просила вызвать экстренные службы, но предотвратить трагедию не успели

Появились новые данные о взрыве газа в городе Ефремов Тульской области. Как сообщают экстренные службы региона, в результате обрушения подъезда пятиэтажки погибли пять человек, еще пятеро жильцов спасены, в том числе маленький ребенок.

Как сообщает ТАСС, еще два человека могут находиться под завалами.

По предварительной версии, причиной обрушения подъезда стал взрыв газа. Как сообщает Telegram-канал Shot, за несколько минут до случившегося пожилая жительница квартиры на четвертом этаже рухнувшего подъезда звонила своей внучке и говорила ей о сильном запахе газа в квартире. Она попросила вызвать экстренные службы, но предотвратить трагедию не удалось.

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