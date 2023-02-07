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Взрыв газа в Ефремове разрушил восемь квартир

18:10
  • вторник
  • 07 февраля 2023

Погибли четыре человека

В результате взрыва газа в Ефремове полностью или частично разрушены восемь квартир. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы Тульской области.

По уточненным данным, в результате взрыва погибли четыре человека. Ранее сообщалось о пяти погибших. Спасены пятеро жильцов, еще двое остаются под завалами.

Взрыв в жилом доме на улице Химиков в Ефремове произошел во вторник вечером. По предварительным данным, причиной стала утечка газа. За несколько минут до трагедии жительница квартиры на четвертом этаже звонила своей внучке и просила вызвать экстренные службы.

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Последствия взрыва в жилом доме в Тульской области
Последствия взрыва в жилом доме в Тульской области
Последствия взрыва в жилом доме в Тульской области
Последствия взрыва в жилом доме в Тульской области
Последствия взрыва в жилом доме в Тульской области
Последствия взрыва в жилом доме в Тульской области
Последствия взрыва в жилом доме в Тульской области
Последствия взрыва в жилом доме в Тульской области
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