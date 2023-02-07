Города в руинах: в Турции продолжается поисковая операция

Из-под завалов до сих пор удается извлекать выживших

Число жертв разрушительного землетрясения в Турции достигло почти 5,5 тысячи человек и продолжает расти. Среди погибших - один россиянин. Эту информацию уже подтвердили дипломаты. Пострадавших - почти 32 тысячи. В 10 провинциях республики на три месяца ввели режим чрезвычайного положения. Поисковая операция продолжается, несмотря на непростые погодные условия. Из-под завалов до сих пор удается извлекать выживших.

На кадрах аэросъемки, пожалуй, лучше всего виден масштаб катастрофы, произошедшей в Турции: десятки домов лежат в руинах, под которыми по-прежнему находятся сотни людей. И это только один из городов, попавший в зону землетрясения.

Работа ведется в круглосуточном режиме. Люди разбирают горы бетона, кирпичей и металла, в которые превратились жилые многоэтажки. Перерывы делают лишь на несколько минут абсолютной тишины, в ходе которых спасатели пытаются услышать голоса выживших.

К кому-то удается подобраться быстро. Кому-то приходится ждать. Свой второй день рождения отмечает девятимесячный ребенок, которого вместе с матерью спасатели извлекли из-под завалов многоэтажки в провинции Хатай. Повезло и 12-летней девочке - бетонные плиты упали, образовав для нее спасительное укрытие. Из такого же достают и четырехлетнего мальчика. Он пробыл под завалами больше суток и, кажется, даже не понял, что с ним произошло.

В целом же количество тех, кого уже удалось спасти, сообщают официальные власти, исчисляется тысячами. При этом, конечно, продолжает расти и число погибших.

Это - сильнейшее землетрясение в регионе за последние несколько десятков лет. Магнитудой почти 8. Многоэтажки складывались, словно карточные домики, за считанные секунды.

"Волна от этого землетрясения не раз уже обогнула Землю. Волна вообще распространяется на очень большие расстояния. Она пересекает и ядро Земли, выходит на другую сторону", - объяснил сейсмолог Рубен Татевосян.

Последствия этого природного явления в виде афтершоков, по сути, испытал весь мир. Сообщения пришли из Китая, Казахстана, Японии, Тайваня и Дальнего Востока нашей страны. Там зафиксировали толчки магнитудой до 5. Ощущали их в США, где в штате Нью-Йорк колебания Земли достигали магнитуды более 3, что является рекордом за последние 40 лет. Снова и неоднократно сегодня трясло и Турцию, и Сирию, где также - масштабные разрушения, в результате которых по предварительным данным погибли более полутора тысяч человек.

Российские спасатели уже работают в САР, помогая разбирать завалы. Спецтехника и личный состав МЧС направлены и в Турцию, помощь которой сейчас оказывает весь мир.

"Мы столкнулись с одним из крупнейших бедствий не только в нашей истории, но и в нашей географии, и в мире. В связи с этим мы объявляем чрезвычайное положение на ближайшие три месяца в 10 пострадавших провинциях", - сказал Реджеп Тайип Эрдоган.

Ситуация осложняется низкими температурами. Спасателям необходимо действовать быстро, чтобы вытащить из-под завалов как можно больше выживших.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр"

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