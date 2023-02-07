Митинги во Франции вновь переросли в столкновения с полицией

Протестующие выступают против пенсионной реформы

Инфляция в США - 6,5% вместо целевого показателя в 2%, существует угроза рецессии. На фоне такого пессимистичного прогноза через несколько часов Джо Байден выступит с традиционным посланием Конгрессу США. Госдолг страны достиг 31,5 триллиона долларов. Это выше установленного законом потолка. И если глава государства сегодня вечером не уговорит слуг американского народа в очередной раз поднять планку, то Штаты окажутся в ситуации дефолта.

"Сумма нашего госдолга на 20% больше, чем объем всей американской экономики. Если мы продолжим идти по этому пути, в следующие десять лет мы потратим более 8 триллионов долларов только на проценты. Это намного больше, чем весь федеральный бюджет этого года. Президент Байден не предлагает никакого решения вопроса снижения трат", - заявил Кевин Маккарти, спикер Палаты представителей США.

На чем можно сэкономить? Для большинства республиканцев ответ очевиден: 63 процента членов партии выступают против предоставления большего финансирования и оружия Киеву. Даже симпатизирующая демократам Washington Post накануне появления Байдена на Капитолийском холме опубликовала убийственные для хозяина Белого Дома результаты опросов: никакого двухпартийного консенсуса по Украине нет. А ведь президент США так любит им бравировать, спуская деньги американских налогоплательщиков в черную украинскую дыру.

Но больше всего журналистов поразили итоги свежего исследования Института общественного мнения: "41% республиканцев готовы согласиться с тем, чтобы Россия оставила за собой завоеванные украинские территории во имя быстрого окончания конфликта".

В Старом Свете тех, кто говорит о мире, национальные СМИ не зовут на интервью. Максимум - кабельные масс-медиа или YouTube-шоу. Тех, кто не поддерживает русофобию, сделали аутсайдерами. Ведь дай им слово, и весь план США по развалу Европы и ослаблению России с помощью украинского конфликта полетит в тартарары.

"Американцы не хотят мира. Прошлогоднее мирное соглашение, которое уже было обговорено, было уничтожено. По указке Вашингтона Борис Джонсон отправился в Киев и сказал: о мире не может быть и речи, НАТО поддержит вас. Мы сказали, что поможем им. Но эта помощь не в интересах украинцев", - отметил экс-депутат Бундестага Юрген Тоденхёфер.

Покровительство американцев - не в интересах и граждан Польши. Республика для заокеанских хозяев - такая же разменная монета, как и Украина. Но Вашингтон умело играет на ущемленных амбициях Варшавы. Надеясь на статус главного союзника США в ЕС, поляки заявляют, что будущее Старого Света целиком и полностью зависит от того, будет ли разрушена Россия, и провозглашают себя одним из ключевых звеньев Европы. На днях не удержались и побряцали оружием. Правда, не своего, а американского производства. Накануне Польша развернула зенитно-ракетные комплексы Patriot на аэродроме в Варшаве. А сегодня военные обнародовали видео своих учений и подчеркнули: это намеренная демонстрация силы. Хотя обычно такую информацию скрывают.

Плотно сидящая на дотациях из Брюсселя Варшава настойчивее всех призывает Старый Свет полностью отказаться от российских энергоресурсов. Тех, кто не согласен, обзывает наркоманами.

"Путин действует как наркоторговец. И торговец дает первую дозу бесплатно или очень дешево, чтобы наркоман пришел за добавкой и согласился на любые цены. Польша готова взять на себя совместную ответственность за формирование нового миропорядка", - сказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Если оперировать терминологией пана Моравецкого, то смена драг-дилера его стране ничего хорошего не принесла. Углеводородная зависимость никуда не исчезла, но норвежский газ обходится куда дороже российского. В Брюсселе теперь пытаются обойти собственные санкции: потолок цен на наше "черное золото" ввели быстро, а чем заменить - не придумали. Вот руководство к действию, опубликованное на сайте Еврокомиссии: "Если российский нефтепродукт в третьей стране перерабатывается путем смешивания с продуктом происхождения из другой страны, в результате чего получается иной продукт, то российский нефтепродукт больше не считается продуктом российского происхождения и предельная цена не применяется."

Кризис, охвативший страны Запада на фоне развязанной против России санкционной войны, вынуждает власти принимать решения на грани клинических диагнозов. Эдинбург стал первым европейскими городом, где ввели налог на мясо и запретили этот продукт в школах, больницах и домах престарелых. То есть там, где кормить население надо бесплатно. А это очень дорого. Хотя официально придумана иная причина - якобы забота о климате. Мол, животноводческие фермы - это грязные производства.

Во Франции третий раунд общенациональной забастовки профсоюзов, как и первые два, перерос в столкновения с с полицией. Протесты - снова не только в Париже. Граждане республики, чей уровень жизни и так серьезно пошатнулся, выступают против проведения пенсионной реформы и ликвидации целого ряда льготных категорий. Причем в ключевых отраслях: транспортной, энергетической. Железнодорожники, например, готовы бастовать до лета. А это грозит коллапсом логистических цепочек не только в самой Франции, но и по всему миру.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

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