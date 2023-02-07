Мишустин предложил подумать, чем заинтересовать молодых ученых

Премьер посетил Институт научной информации по общественным наукам РАН

Российские молодые ученые должны иметь доступ к научной литературе, в том числе на иностранных языках. Премьер Михаил Мишустин пообещал сегодня поддержать закупки современных книг во время посещения Института научной информации по общественным наукам РАН, передает "ТВ Центр".

Премьеру рассказали, что институт был создан в конце 60-х годов на основе Фундаментальной библиотеки. Там хранятся редкие научные документы, книги и журналы. Но после крупного пожара в 2015 году до сих пор идет восстановление экземпляров. Часть изданий высушили, а другую, чтобы спасти, пришлось заморозить на хладокомбинате Росрезерва. И теперь с помощью сублимационной камеры фолианты будут восстанавливать.

Для института построили новое здание. И после окончания переезда - уже этим летом - фонды вновь будут открыты для посещения.

"Чем вы привлечете молодых ученых? Это KPI, которые нужно себе ставить. Должно быть интересно. Я прошу Валерия Николаевича Фалькова с коллегами и с академией наук присоединиться и подумать, что бы могло быть интересного, тем более, что вся инфраструктура у вас подготовлена, она замечательная, она интересная. И есть современные технологии, которые позволят оживить пейзажи книг, которые на сегодняшний день, конечно, являются исторической ценностью и уникальными экземплярами, но каким-то образом сделать это вместе с молодежью", - отметил глава кабмина.

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