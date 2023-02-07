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Россияне в 2022 году совершили более 23 млн поездок за границу

19:05
  • вторник
  • 07 февраля 2023

Граждане России активно посещали Турцию и ОАЭ

Россияне совершили по итогам 2022 года 23,2 млн зарубежных поездок. Почти 7 млн из них пришлись на туристические, передает "Интерфакс" со ссылкой на статистику Погранслужбы ФСБ.

Уточняется, что больше всего туристических поездок пришлось на третий квартал года - 2,4 млн.

Граждане России в прошлом году активно посещали Турцию (3,7 млн туристических поездок), ОАЭ (909,7 тыс.) и Египет (761,5 тыс.). Также в пятерку вошли Армения и Таиланд.

При этом отмечено, что общее число поездок за рубеж в 2022 году выросло на 2 млн по сравнению с предыдущим годом.

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