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Собянин вручил премии Москвы в области физкультуры и спорта

18:55
  • вторник
  • 07 февраля 2023

Лауреатами премии 2022 года стали 25 человек

Сергей Собянин накануне Дня зимних видов спорта вручил награды лауреатам премии города в области физической культуры и спорта за 2022 год.

"Поздравляю вас с заслуженными наградами - с премиями города Москвы в области спорта. Очень сложно завоевать такую премию в Москве, где огромная конкуренция, огромное количество коллективов мирового уровня, которые доказали свой успех на Олимпийских играх, на прошедших Олимпийских играх, на международных соревнованиях, и просто работая с детьми, со спортсменами, с населением города Москвы. Вы подготовили огромное количество спортсменов, заботитесь о развитии инфраструктуры спорта Москвы, продвигаете его, популяризируете. Благодаря вам во многом Москва является мировым спортивным городом", - сказал Собянин.

Награды из рук мэра получили в том числе тренер Московской академии фигурного катания на коньках Сергей Доброскоков, заслуженный мастер спорта России по прыжкам в воду Светлана Тимошинина, золотая медалистка Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы баскетболистка Татьяна Овечкина.

Всего лауреатами премии 2022 года стали 25 человек.

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Вручение премии Москвы в области физкультуры и спорта
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