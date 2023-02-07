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В турецком Газиантепе мальчика спасли спустя 36 часов после землетрясения

19:37
  • вторник
  • 07 февраля 2023

Имя мальчика переводится как "надежда"

Чудесная история спасения. В турецком городе Газиантеп спасатели нашли под завалами живым маленького мальчика по имени Умут. Его имя переводится на русский язык как "надежда".

Кадры спасательной операции опубликованы в Telegram-канале местного новостного телеканала TRT Haber. Отмечается, что Умуту семь лет. "Надежда", которая приходит через 36 часов", - назвали журналисты видео.

Разрушительное землетрясение произошло в Турции и Сирии рано утром 6 февраля. По последним данным, жертвами стали более 5 тысяч человек.

 

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