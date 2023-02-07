Дзюба продолжит карьеру в "Локомотиве"

Договор будет подписан в скором времени

Нападающий Артем Дзюба перейдет в футбольный клуб Локомотив. Также в стан железнодорожников отправится защитник Игорь Смольников.

"Надеемся, что Дзюба и Смольников станут примером профессионализма нашим молодым игрокам, ставку на которых мы будем продолжать делать в будущем. Но все это возможно только в том случае, если и Артем, и Игорь будут в отличной физической форме", - цитирует "Спорт-Экспресс" спортивного директора клуба Дмитрия Ульянова.

Он уточнил, что перед подписание контрактов игроки пройдут медицинское обследование.

Ранее СМИ писали, что Дзюба и Смольникова подпишут договоры до конца сезона с зарплатой в 2,5 млн рублей.

Последним клубом 34-летнего Дзюбы был турецкий "Адана Демирспор", до этого он выступал за "Зенит", за который провел 249 матчей, забив 108 голов.

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