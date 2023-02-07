Путин поблагодарил Собянина за реализацию городских проектов развития

Президент встретился с мэром Москвы

Владимир Путин высоко оценил работу Сергея Собянина по реализации проектов развития Москвы. Президент надеется, что мэр и его команда продолжат активное развитие столицы. Глава государства отметил, что в городе активно развиваются системы здравоохранения, образования и городская среда в целом.

"Вас, и всю вашу команду хочу за это поблагодарить. Надеюсь, что в таком темпе и с таким качеством работа будет продолжена и в ближайшее время", - подчеркнул Путин.

В свою очередь мэр Москвы рассказал президенту, что по итогам прошлого года в области экономики столица вышла на третье место среди мировых городов по валовому продукту с учетом паритета покупательной способности. За пять лет вдвое увеличился объем инвестиций, а объем обрабатывающей промышленности увеличился на 40% (без учета Московского НПЗ).

Также в Москве продолжается ремонт и строительство поликлиники, ведется работа по повышению качества лечения. Развивается проект Московской электронной школы. Он станет основой для российской электронной школы под названием "Моя школа".

Также идет активное развитие транспорта. Реализован целый ряд проектов, связанных с подземным и наземным метро, дорогами. В ближайшие дни будет открыта Большая кольцевая линия. Кроме того, в этом году будут запущены МЦД-3 и МЦД-4.

Кроме того, мэр столицы рассказал про дорожное строительство в Москве.

"В этом году достроим вторую очередь и достроим Южную хорду, тоже большой проект, 40 км, соединим Московский скоростной диаметр с направлением на Казань, которое сейчас коллеги федеральные строят, дальше уже федеральная дорога идет, соединяем ее. Таким образом, от Казани на Питер будет идти дорога, и здесь еще скоростная магистраль. Таким образом, у нас, получается, по сути дела, четвертое транспортное кольцо из хордовых сообщений", - пояснил Собянин.

Также мэр сообщил, что по программе реновации столичного жилфонда переселили уже 100 тысяч жителей, в ближайшие три года переселят еще 200 тысяч.

Собянин выразил мнение, что последующие годы дадут хорошую, высокую динамику и качество развития города, несмотря на все сложности.

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