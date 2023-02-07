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МЧС уточнило данные о количестве погибших в Ефремове

20:40
  • вторник
  • 07 февраля 2023

Погибли пять человек

В результате обрушения подъезда жилого дома в городе Ефремов Тульской области погибли пять человек. Уточненные данные сообщило региональное управление МЧС.

Ранее сообщалось о четырех погибших.

В МЧС также сообщили, что после взрыва открыты горячие линии МЧС и министерства здравоохранения.

"Телефон горячей линии развернут на базе телефона доверия Главного управления МЧС России по Тульской области - 8(4872)-56-99-99. Также развернут телефон горячей линии министерства здравоохранения (8-800-444-40-03)", - сказали в пресс-службе.

Обрушение подъезда жилого дома в городе Ефремов Тульской области произошло во вторник в результате взрыва. По предварительной версии, причиной взрыва стала утечка бытового газа.
 

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Последствия взрыва в жилом доме в Тульской области
Последствия взрыва в жилом доме в Тульской области
Последствия взрыва в жилом доме в Тульской области
Последствия взрыва в жилом доме в Тульской области
Последствия взрыва в жилом доме в Тульской области
Последствия взрыва в жилом доме в Тульской области
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