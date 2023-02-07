Минобороны России сообщило о нарушении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе

Командование российского миротворческого контингента проводит разбирательство

Министерство обороны сообщило, что российскими миротворцами было зафиксировано нарушение режима прекращения огня в зоне нагорнокарабахского конфликта.

"Зафиксировано нарушение режима прекращения огня в Мардакертском районе. Пострадавших нет", - приводит сообщение ведомства ТАСС.

Командование российского миротворческого контингента проводит разбирательство по факту нарушения.

Ранее армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что военное присутствие России в Армении угрожает безопасности республики. Как уточнил политик, в контактах с западными странами Азербайджан обосновывает агрессивные действия против Еревана тем, что Армения и Россия якобы готовят совместные агрессивные действия против Баку.

До этого Армения обратилась в Международный суд ООН с жалобой на то, что Азербайджан заблокировал Лачинский коридор - единственную дорогу, соединяющую 120 тысяч этнических армян в Нагорном Карабахе с внешним миром.

Прежде Пашинян говорил, что по Карабаху для Еревана приемлемы подходы, которые предлагает российский проект установления отношений Армении и Азербайджана.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"