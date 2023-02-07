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Число жертв землетрясения в Турции превысило 5400

21:50
  • вторник
  • 07 февраля 2023

Ранены более 31 тысячи

Жертвами землетрясения в Турции стали 5434 человек, ранены 31777. Такие данные привел глава Минздрава страны Фахреттин Коджа.

"Количество разрушенных зданий составляет 5775", - добавил министр (цитата по ТАСС).

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции утром 6 февраля. Оно стало самым сильным с 1939 года. В то же день в центральной части страны произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6.

Жертвами землетрясения в соседней Сирии стали по меньшей мере 1,5 тысячи человек, более 26 тысяч - ранены.

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